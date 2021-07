GNP Energy kjøper opp Tinde Energi

GNP Energy, som leverer elektrisitet til bedrifter og forbrukere i hele Norden, har bestemt seg for å utøve opsjon for å kjøpe hovedeiers aksjer i Tinde Energi og samtidig kjøpe ut minoritetseierne.

Gjennom oppkjøpet håper GNP Energy å styrke konsernets markedsposisjon i det norske markedet. Tinde Energi har flere tusen privatkunder, og et aktivt volum i størrelsesorden 170 GWh.

– Tinde Energi er et spennende selskap som har vokst kraftig. Vi gleder oss til å utvikle selskapet videre, sammen med de ansatte, for å skape enda mer vekst, sier August Baumann, konsernsjef i GNP Energy.

Prisen for samtlige aksjer i Tinde Energi er delt i et kontantvederlag til samtlige aksjonærer, og et tilleggsvederlag til minoritetsaksjonærene. GNP Energy vil betale 5 millioner kroner i kontanter, mens tilleggsvederlaget vil bestå av en rettet kapitalutvidelse mot minoritetsaksjonærene på totalt 100.000 aksjer.

Kapitalutvidelsen vil bli gjennomført så snart som praktisk mulig og forventes registrert i løpet av juli. Etter at kapitalutvidelsen er utført vil antall utestående aksjer øke fra 10 millioner kroner til 10,1 millioner.

Oppkjøpet skjer med virkning fra 30. juni 2021.