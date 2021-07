Equinor satser grønt og stort i USA

U.S. Steel og Equinors amerikanske datterselskap Equinor US Holdings har inngått en ikke-eksklusiv intensjonsavtale om å utrede potensialet for karbonfangst og -lagring (CCS), samt hydrogenutvikling i Ohio, Pennsylvania og West Virginia, går det frem av en pressemelding sendt ut tirsdag.

Utgangspunktet er at avtalepartene anerkjenner potensialet i å kombinere naturgass og CCS for å oppnå betydelige reduksjoner av CO2-utslipp

Intensjonsavtalen omfatter vurderinger av regionalt hydrogen- og CCS-potensial, screening av kunder og leverandører, arbeid for politisk støtte til blått hydrogen og undersøkelser av synergier innen fornybar energi.

Nullutslipp innen 2050

– Mens vi bygger momentum mot vårt ambisiøse mål om nullutslipp innen 2050, gir sjansen til å utforske potensialet for et hydrogenknutepunkt i denne regionen – basert i Mon Valley – grunn til optimisme, sier direktør og strategi og bærekraft i U.S. Steel, Richard Fruehauf, i en kommentar.

– Et hydrogen- og CO2-knutepunkt i Appalachian Basin vil være et viktig verktøy for å møte fremtidens energibehov for amerikansk industri innenfor nullutslippsambisjonen, istemmer Equinors amerikanske sjef Chris Golden.

Equinor engasjerer også amerikanske energimyndigheter (DOE) og statlige interessenter for å identifisere muligheter for økt forskning på utnyttelse av hydrogen og investeringer i utvikling av lavkarbon-infrastruktur.