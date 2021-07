Avtaledryss for grønn Spetalen-favoritt

Horisont Energi fortsetter sin planmessige fremdrift mot kommersiell karbonlagring utenfor norskekysten, og har inngått flere intensjonsavtaler med store europeiske selskaper, går det frem av en børsmelding onsdag.

– Vi ser betydelig og økende etterspørsel etter fleksibel og kostnadseffektiv karbonlagring for de mange CO2-fangstprosjektene i Skandinavia og resten av Europa. Vi er glade for å kunne legge til rette for disse CO2-fangstinitiativene, som reduserer den samlede klimapåvirkningen fra kraftverk og andre industrianlegg, kommenterer toppsjef Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen.

– I verdensklasse

Horisont Energi erklærer seg som «godt posisjonert for å etablere en konkurransedyktig karbonlagringsvirksomhet», og viser til avtaler med Baker Hughes , Knutsen Group og TGS.

Selskapet trekker videre frem sitt første prosjekt, Barents Blue i Finnmark. Dette omfatter et rent ammoniakkanlegg «i verdensklasse», med permanent CO2-lagring i Polaris-reservoaret – omtrent en kilometer under havbunnen i Barentshavet.

«Vi vil utnytte kunnskapen og teknologien fra Polaris-prosjektet for å øke hastigheten på utviklingen av nye karbonlagre og koble sammen verdikjeden som gir markedet kostnadseffektive og fleksible karbonlagringsløsninger», heter det videre i meldingen.

Spetalen-favoritt

Øystein Stray Spetalen er en av de største aksjonærene i Horisont Energi.

Saga Pure, der investoren eier over 40 prosent, er tredje størst med 11,62 prosent eierandel, mens han gjennom Tycoon Industrier har 5,39 prosent i Horisont Energi.

Toppsjef og gründer Eidesen er størst med 32,33 prosent gjennom sitt Føniks Innovasjon.