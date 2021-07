Fortsatt ubenyttet lånekapasitet for Noreco

Norwegian Energy Company har gjennomført den halvårige vurderingen av selskapets Reserve Based Lending Facility (RBL).

RBL-fasiliteten forblir på 1 milliard dollar, noe Noreco mener bekrefter selskapets likviditetsposisjonen som ble skissert i Norecos selskapsoppdatering for et par dager siden. Det innebærer at at Noreco har 178 millioner dollar tilgjengelig i ubenyttet RBL-kapasitet.

Under selskapets oppdatering 28. juni la Noreco frem estimater fra andre kvartal, hvor de blant annet meldte om at produserte oljefatekvivalenter per dag ender på 27.300. Selskapet meldte også om en sterk likviditetsposisjon på 272 millioner dollar, hvor av 178 millioner av dem er den ubenyttede RBL-kapasiteten.