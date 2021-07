Det meldes om vesentlig progresjon på Quantafuels plastgjenvinningsfabrikk i Skive i Danmark, men selskapet melder også om pandemiforsinkelser.

Gjenvinningsselskapet skriver at stabiliteten i driften har blitt bedret betydelig de siste ukene.

– Konseptbevis (proof-of-concept ) er ikke en prosess med et binært utfall. Det er tidkrevende og utfordrende med mange små forbedringer, sier Kjetil Bøhn, adm. direktør i Quantafuel i børsmeldingen.

Han sier at selskapet har satt ukentlige rekorder for produksjonsstabilitet og -volum de siste ukene, og er «sikker på at selskapet vil nå konseptbevis snart».

Quantafuel Utvikler, designer og drifter produksjonsanlegg for å produsere syntetiske drivstoff og kjemiske produkter basert på ikke-resirkulerbart avfall.

Selskapet omdanner plastavfall til syntetiske oljeprodukter, som erstatter CO2-intensive oljeprodukter.

Har anlegg i Skive i Danmark og Kristiansund.

Har inngått samarbeider med kjemikalieselskapet BASF og råvareselskapet Vitol.

Administrerende direktør er Kjetil Bøhn.

Pandemiforsinkelser

Når det er sagt viser det seg at selskapet har nådd et par skjær i farvannet.

Pandemien har sørget for betydelige forsinkelser på nøkkelkomponenter og partnere har ikke klart å levere til avtalt tid.

– Vi hadde håpet å nå milepælen ved slutten av kvartalet, sier Bøhn.

Derfor er fullførelse av prosjektet utsatt fra slutten av tredje kvartal til midten av fjerde kvartal 2021.

Aksjen stupte rett ned 10,6 prosent fra start på Oslo Børs onsdag. Aksjen har steget noe og er i skrivende stund ned rundt 8 prosent. Siste tre måneder er aksjen ned 12,5 prosent, men siste 12 måneder har den steget nær 70 prosent.

Selskapet oppdaterte investorene mandag om at det har kjøpt hele Skive-anlegget – opp fra å eie rett i overkant av tre fjerdedeler. Quantafuel investerte også i en plastforbehandlingslinje i Aalborg for å sikre råstoff til Skive-anlegget.

Investeringen gjøres også med tanke på å bygge volum for et større anlegg i Esbjerg.

Fearnley tror på mangedobling av aksjen og satte i slutten av mai kursmålet til 95 kroner.