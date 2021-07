Quantafuel-sjefen: – Alarmen har gått

– Vi har ikke kjørt i syv dager, men i fem-seks, sier Quantafuel-sjef Kjetil Bøhn.

Quantafuel har satt seg et mål om å kjøre anlegget i Skive på 90 prosent over en uke. Det greier selskapet ikke.

– Det er et avansert raffineri. Dersom det går en alarm, eller det er noe som skjer, så vil det automatisk stenge ned. Vi har slitt med oppbygging av partikler i systemet som har skapt trykkfall. Da går det en alarm og en driftsstans. Dessverre har den kommet før målsettingen er nådd, sier Bøhn.

«Quantafuel når en betydelig milepæl på Skive». Dette er overskriften i en børsmelding fra den grønne yndlingen Quantafuel onsdag morgen. Leser man derimot litt mer nøye finner man ut at fremgangen på produksjonsanlegget i Skive er utsatt.



– Hvilken milepæl er det dere viser til i overskriften?

– Det vi mener er at man hele tiden tar steg fremover. Vi har satt rekorder på hvor mye vi kjører og produserer pr. døgn. Vi har satt kriteriet på 90 prosent kjøring over en uke. Det greide vi ikke, men vi ser at vi kommer til å greie det.

Utsatt igjen

Aksjonærene i Quantafuel har lenge ventet på det selskapet kaller «proof-of-concept» ved fabrikken. Praktisk talt er dette at prosessen som skal gjøre plast om til oljeprodukter viser seg å være stabil over en lengre periode. Tidligere var dette ventet i andre kvartal før det ble utsatt til slutten av tredje kvartal. Quantafuel venter nå at dette vil skje i midten av fjerde kvartal.

– Vi greide det dessverre ikke. Vi var nærme, men vi nådde ikke målsetningene vi hadde satt. Målsetningen er å nå det så fort som mulig, opplyser Bøhn.

DRIFTSSTANS: Quantafuel sliter med produksjonen på anlegget i Skive. Foto: Quantafuel

Han advarer om å ta for enkelt på Skive-produksjonen.

– Folk tenker på dette som svart hvitt. Funker det eller ikke. Det handler ikke om det. Det handler om å øke stabiliteten og driftsparameterne litt etter litt og det greier vi. Vi tar stadig skritt fremover og forbedrer hvordan anlegget kjøres fra uke til uke. Vi kommer dit, og skulle ønske at det skjedde raskere. Sånn er det noen ganger.

– Aksjen faller nesten 10 prosent. Angrer du på at dere satte dere et slikt mål?

– Man kan spørre seg om det er lurt å sette seg sånne mål. Jeg mener man skal forsøke, heller enn å være så veldig forsiktig, sier Bøhn.