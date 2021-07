Kjøpsanbefaling på Aker-selskap vrakes

SEB nedgraderer deres anbefaling på Aker Offshore Wind til hold, fra kjøp. Samtidig senkes kursmålet på aksjen til 6 kroner, ned fra tidligere 7,3 kroner.

Det fremgår av analyse fra meglerhuset tirsdag, ifølge TDN Direkt.

SEB skriver i analysen at de forventer andrekvartalstallene i stor grad kun vil reflektere veksten i selskapets faste kostnadsbase, med en EBITDA (inntektene før renter, skatt, nedskrivinger og avskrivninger) på minus 50 millioner kroner. Meglerhuset fremhever at selskapet i forbindelse med børsnoteringen opplyste at det ville påløpe utviklingskostnader på 250 millioner kroner i løpet av 2021.

Aker Offshore Wind Selskapet er en offshore vindutvikler med fokus på eiendeler i dype farvann. Geografisk opererer den gjennom både det norske og internasjonale markedet. Porteføljen består av utviklingsprosjekter og potensielle kunder i Asia, Nord-Amerika og Europa.

«Men prosjektene utvikler seg saktere enn ventet, og vi hever dermed 2021-estimatene», skriver SEB med referanse til utsettelser i tidslinjen til både USA, Skottland og Norge.

Denne utsettelsen av kostnader vil ifølge analysen føre til bevaring av kontanter, og i prognosene for andre kvartal estimerer meglerhuset en kontantbeholdning på 375 millioner kroner. Dette i kombinasjon med en stadig mer intensivert konkurranse innen havvindmarkedet, gjør av meglerhuset nedjusterer kursmålet til 6 kroner samtidig som de nedgraderer til hold.

Hittil i år har aksjen stupt 46 prosent.