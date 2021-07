Oljeprisen er i løpet av det siste året opp 80 prosent, og med 50 prosent oppgang i 2021 har vi observert det sterkeste halvåret for oljeprisen siden 2009. Revisjons- og rådgivningsgiganten KPMG tror prisveksten drives av et etterspørselsoverskudd i kjølevannet av corona-pandemien.

– Oljeprisen har gjenoppstått fra de døde, og det er utrolig å se. De fleste analytikere estimerer at den globale etterspørselen vil returnere til 100 millioner fat dagen innen 2022, og vi ser en kraftig økning av oljeetterspørsel på kort sikt i USA og Kina, skriver sjef for energiavdelingen i KPMG Global Regina Mayor til CNBC.





Kan sette et punktum for prisstigningen

KPMG tror imidlertid OPEC+ kan sette en demper for prisstigningen under møtet 1. juli.

– jeg mistenker at landene vil komme til enighet om å øke produksjonen med en million fat per dag. Dette kommer eventuelt i tillegg til det de enda ikke har realisert fra møte 1. april, som omfattet en produksjonsøkning på to millioner fat per dag innen slutten av juli, skriver Mayor.

Dette kommer etter rykter om at Russland ønsker å legge frem et forslag om produksjonsøkning på møtet.