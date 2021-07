Baker Hughes tildeles nye Petrobras-kontrakter

De to kontraktene omhandler levering av fleksible rørledninger til oljefelt utenfor Brasil, melder TDN Direkt. Den første kontrakten gjelder 96 kilometer med rørledninger til Sapinhoá- og Tupi-feltene. Den andre dekker opptil 226 kilometer med ledninger for Marlim 2- og Itapu-feltet.

I tillegg til to tilsvarende kontrakter for Buzios-feltet, tildelt i årets første kvartal, har Petrobras til nå i 2021 tildelt kontrakter til Baker Hughes for totalt 370 kilometer med fleksible rørledninger.

Det er mer enn den kombinerte summen av det totale volumet Baker Hughes ble tildelt av Petrobras for 2019 og 2020 til sammen.