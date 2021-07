Vindkjempe sikrer stor havvindlisens i USA

Det danske vindselskapet Ørsted har blitt tildelt en havvindkontrakt av New Jersey Board of Public Utilities (BPU) med en kapasitet på 1.148 megawatt (MWh), ifølge en melding onsdag kveld.

Kontrakten er en 20-årig OREC (Offshore Renewable Energy Certificate) for Ocean Wind 2, som ligger i nærheten av Ocean Wind 1, der Ørsted ble tildelt en OREC i 2019 på 1.100 MWh av BPU.

Onsdagens kontrakt sikrer at Ocean Wind-leieavtalen bli fullt ut utnyttet med en maksimumskapasitet på omtrent 2,3 gigawatt (GW). Vindprosjektet sørger også for flere store investeringer på land, som vil generere 4,8 milliarder dollar i inntekter for New Jersey på sikt. Blant annet har Ørsted forpliktet seg til å samarbeide med GE Renewables for å utvikle landets første monteringsanlegg for havvindinstallasjoner i New Jersey.

Hele Ocean Wind-prosjektet medfører en investering på 250 millioner dollar, cirka 2,15 milliarder kroner, og er ventet å skape nesten 500 langsiktige jobber.

Den nye kontrakten sørger for at Ørsted er tildelt fire GW med havvindprosjekter i USA, som frigjør betydelige synergier innen anskaffelser, bygging og drift. Betinget av kontraktsignering og endelig investeringsbeslutning fra Ørsted, er ventet driftsoppstart satt til 2029 for Ocean Wind 2. Til sammenligning er Ocean Wind 1 ventet å starte drift senest i 2025.