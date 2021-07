Seabird dundret ned etter emisjon

Onsdag ettermiddag varslet Seabird Exploration at det ville hente rundt 30 millioner kroner i en rettet emisjon.

Allerede senere samme kveld var pengene på plass, der aksjonærene som deltok oppnådde en rabatt på mer enn 25 prosent.

Det medførte at aksjen stupte omtrent like mye på Oslo Børs torsdag. Mens aksjen lå på 6,89 kroner da børsen stengte onsdag, ble emisjonen gjort til 4,50 kroner, og torsdag ettermiddag handlet den på 4,90 kroner.

Overtegnet

Selskapet vurderte flere alternativer til ny finansiering, men fant at en rettet emisjon var det beste for selskapets aksjonærer.

Med Fearnley Securities som tilrettelegger tegnet investorene for 7 millioner aksjer, noe som gir et bruttoproveny på 31,5 millioner kroner.

Ifølge selskapet var det sterk interesse fra både eksisterende og nye investorer for å delta i emisjonen, som var «betydelig overtegnet».

Pengene skal brukes til økt aktivitet innen eksisterende og nye forretningssegmenter, i tillegg til generelle selskapsformål.

Primærinnsidere tildelt aksjer

Flere ledere i Seabird Exploration ble tildelt aksjer i emisjonen. Styreleder Ståle Rodahl mottok 460.800 aksjer gjennom sitt selskap Storfjell, og eier etter dette 1,14 millioner Seabird-aksjer, tilsvarende 3,3 prosent av selskapet. Styremedlem Øyvind Dahl-Stamnes og konsernsjef ble begge tildelt mindre poster.

Det vil også bli gjennomført en reparasjonsemisjon på inntil 1,75 millioner aksjer mot eksisterende aksjonærer.

Legger om strategien

I mai varslet SeaBird Exploration at det legger om strategien og organisasjonen i takt med det grønne skiftet.

Styret vil foreslå for generalforsamlingen at selskapet skifter navn til Green Energy Group og at hovedkontoret flyttes fra Kypros til Norge.

Seismikkvirksomheten skal beholde SeaBird-navnet, og blir et datterselskap i den nye strukturen.

Tidligere i år etablerte Seabird Exploration datterselskapet Green Minerals, som senere er børsnotert som eget selskap med Seabird som fortsatt hovedaksjonær. Green Minerals satser på gruvedrift på havbunnen ble notert på Euronext Growth i første kvartal.