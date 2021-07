Kraftsmell for Tinfos

Da Finansavisen snakket med adm. direktør Øyvind Frydenberg i Tinfos i fjør høst, varslet han at 2020-resultatet «ikke kom til å bli bra». Det begrunnet han med de lave strømprisene i fjor.

Nå foreligger fasiten: Kraftprodusentens driftsinntekter krympet fra 147,4 millioner kroner i 2019 til 55,4 millioner i fjor. Brutto kraftinntekter var på beskjedne 26,3 millioner kroner, ned fra 102 millioner i 2019.

Resultatet før skatt endte med et tap på 48 millioner, i grell kontrast til overskuddet på drøyt 45 millioner året før.

Negative strømpriser

Selskapet skriver i årsrapporten at gjennomsnittsprisen for prisområdet NO2 Kristiansand/Notodden var 9,30 euro pr. megawattime, en fjerdedel av den gjennomsnittlige prisen i området i 2019. På Sør- og Vestlandet ble det i løpet av 2020 for første gang registrert negative strømpriser i løpet av sommeren.

Også nord i landet, i prisområdet for Finnmark, var gjennomsnittsprisen svært lav, på 8,88 euro pr. megawattime, ned fra 38,31 euro i 2019.

Tinfos-kraftverkene på Notodden og Finnmark hadde en samlet produksjon på 257,1 gigawattimer i fjor, mens datterselskapet Rekåa Kraftverk hadde en produksjon på 2,2 gigawattimer.

Selger nye kraftverk

I desember ble bygging av kraftverk ved Nessane, Stardalen og Bjørgelva ferdigstilt og satt i drift. Total årlig produksjon fra disse tre kraftverkene er ventet å være 93 gigawattimer pr. år. Utviklingen av prosjekter i Sørøst-Asia og på Balkan er derimot forsinket som følge av pandemien.

Etter et år med tilstander som beskrives som «ekstraordinære og ugunstige» ser selskapet lysere på 2021. Strømprisene har steget kraftig, på det meste over 300 euro pr. megawattime, men gjennomsnittsprisen ventes å ligge på 30 euro. I tillegg ventes de tre nye kraftverkene å gi et betydelig bidrag til resultatet når de selges i løpet av året.