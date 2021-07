– Oljeprisen kan kollapse

Kjernen av mandagens forslag gikk ut på å øke oljeproduksjonen med to millioner fat per dag mellom august og desember. OPEC+ planlegger også å videreføre produksjonskuttet på 10 millioner fat per dag med åtte måneder, fra april 2022 til desember.

Fangens dilemma

Emiratene er enige med land som Saudi-Arabia og Russland om at produksjonen må opp, men ikke om fordelingen av økningen internt i oljekartellet. I oktober 2018 var De forente arabiske emirates oljeproduksjon på 3,16 millioner fat per dag. I april 2020 hadde produksjonskapasiteten steget til 3,84 millioner fat per dag.

Emiratene planlegger å øke produksjonskapasiteten til 5 millioner fat per dag i 2030. Å øke markedsandelen samtidig som man er innenfor OPEC, blir vanskelig å manøvrere for Emiratene. Dersom de vektlegger økte markedsandeler – og å utnytte sin økte produksjonskapasitet – mer enn pris, kan Emiratene følge i Qatars fotspor og trekke seg ut av OPEC.

Det kanskje mest grunnleggende formålet med OPEC er å holde oljeinvesteringer i sjakk. Formålet presses av De forente arabiske emiraters økte investeringer i oljekapasitet. I forkant av mandagens mislykkede møte uttalte energiministeren:

– Jeg tror vi alle er enige om at vi må gjøre noe med produksjonen. Problemet er å knytte vilkår til økningen. Å basere seg på produksjonsnivået fra 2018 er urettferdig.

Intenst diplomati

Oljeanalytiker hos DNB Markets, Helge André Martinsen, tror ikke OPEC-landene får forhandle i fred særlig mye lenger. Meglerhuset anslår i sine analyser at Brent-oljen vil nå 80 dollar dersom produksjonen ikke økes. Det begrunnes med et globalt tilbud av olje som bare blir lavere og lavere i forhold til etterspørselen.

Uten økt OPEC-produksjon vil markedet for olje strammes til og oljeprisen vil øke. Storkonsumentene av olje vil neppe akseptere at importen blir dyrere som følge av den økte oljeprisen, i følge Martinsen.

– I løpet av de kommende dagene vil vi se økt diplomatisk aktivitet, ikke bare innenfor, men også utenfra OPEC. Kartellet vil føle presset fra store oljekonsumenter som Kina, USA og India, og vil ikke la prisene skyte i været, sier Martinsen.

Han tror også at mangelen på en avtale vil også være et slag for baugen for OPECs selvbilde som stabilisator for oljemarkedene.

– Ingen vet hvilket – om de i det hele tatt skjer – kompromiss OPEC vil komme frem til. Inntil da er det bare å lene seg tilbake og se oljeprisene stige.