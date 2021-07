Equinor hinter om økte kostnader

Equinor venter at driftskostnadene innen segmentet E&P International i andre kvartal vil vise en økning fra første kvartal, melder TDN Direkt og viser til selskapets invitasjon til analytikere for bidrag til konsensus for andre kvartal.

Royalties og spesielle skatter som inkluderes som driftskostnader, er blant årsakene til forventningen om kostnadsøkning.

Videre estimerer Equinor at 120 millioner dollar vil bli bokført som annen inntekt fra forsikring innen segmentet E&P Norway. Beløpet er knyttet til brannen på Melkøya i fjor, og er større enn i tilsvarende analytikerinnkalling for første kvartal, da Equinor opererte med 100 millioner dollar, ifølge nyhetstjenesten.

Innen markedsføring, midtstrøm og prosessering (MMP) indikerer Equinor at resultatene i andre kvartal bør ventes under det normaliserte guidingintervallet på 250–500 millioner dollar som følge av svake raffinerimarginer, nedstengninger og tap på gassderivater. Dette er imidlertid noe bedre enn for første kvartal, opplyser TDN Direkt.

Equinor kommer med regnskapet for andre kvartal 28. juli.