Konsernsjef Bjørn Simonsen kjøpte idag, gjennom selskapet Simonsen Invest, 1.141.333 aksjer i Spetalen-dominerte Saga Pure for 3,016 kroner per aksje. Det tilsvarer et beløp på nesten 3,5 millioner kroner.

Etter transaksjonen eier Simonsen Invest 20.000.000 aksjer i Saga Pure, ifølge børsmeldingen.