Axxis blir grønt investeringsselskap

Kort tid etter at restruktureringen av Axxis Geo Solutions var i boks, meldte selskapet at styret ville revurdere strategien.

Nå er det klart at Axxis vil gå bort fra å være et rent seismikkselskap, og heller skal bli et børsnotert investeringsselskap.

Selskapet vil investere i satsinger tilknyttet overgangen til fornybar energi og reduksjon av karbonutslipp. Som et ledd i den strategiske endringen foreslår styret at selskapet bytter navn til Carbon Transition.

Ideen er å investere i selskaper som har et kortsiktig mål å komme på børs, eller investere i forbindelse med børsnoteringen.

I forbindelse med strategiendringen har Carbon Transition gjort sin første investering i selskapet Arbaflame. Investeringen gjøres gjennom et konvertibelt lån med pålydende verdi på 30 millioner kroner.

Arbaflame utvikler en teknologi for å produsere pellets som vil kunne erstatte kull i kullkraftverk.

Dagens seismikkvirksomhet vil fortsette under navnet Axxis Geo Solutions, men defineres som en av selskapets investeringer som i fremtiden skal drives med tilfredsstillende avkastningskrav.