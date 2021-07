USA-ordre for Teco 2030

Teco 2030 har mottatt en ordre på et behandlingssystem for ballastvann (BWTS) fra Oceanbat, estimert til 2,35 millioner kroner, går det frem av en børsmelding.

Ordren ble landet av selskapets Miami-kontor.

– Salget av eksisterende og testet teknologi for å redusere utslipp og forurensning fra skip betyr at vi vil ha meningsfulle inntektsstrømmer mens vi jobber med vårt mest ambisiøse prosjekt, utviklingen av vår hydrogenbaserte brenselcelle skreddersydd for maritimt bruk, sier toppsjef Tore Enger i en kommentar.