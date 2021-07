Subsea 7 slår sin fornybarvirksomhet sammen med OHT ASA og danner Seaway 7 ASA, går det frem av en børsmelding.

Det sammenslåtte selskapet, som skal fokusere på offshore vind, vil eies 72 prosent av Subsea 7 og 28 prosent av OHT. Seaway 7 vil i første omgang overta OHTs notering på Euronext Growth, men med en fremtidig notering på Oslo Børs i sikte.

Seaway 7 skal tilby – «standalone», integrert eller EPCI (ingeniørarbeid, innkjøp, konstruksjon og installasjon) – installasjon av vindturbiner, fundamentering, offshore undervannsstasjoner, undervannskabler og tungtransport.

Lundetræ blir styreleder

Subsea 7 fornybar-virksomhet bringer til bordet en lang «track record» innen gjennomføring av store og komplekse offshore vindprosjekter, mens OHT tar med seg en flåte på fem tungtransportfartøy som i stadig større grad brukes til transport av store havvindstrukturer.

BLIR STYRELEDER: Rune Magnus Lundetræ. Foto: Iván Kverme

OHT-styret anbefaler transaksjonen til sine aksjonærer, og har fått velsignelse fra Songa Corp og Lotus Marine AS. Dette er de to største eierne med eierandeler på henholdsvis 51,1 og 25,6 prosent. Godkjennelse fra Subsea 7s aksjonærer er ikke påkrevet.

Seaway 7-styret vil bestå av fire medlemmer nominert av Subsea 7 og én nominert av OHTs største aksjonær. Rune Magnus Lundetræ blir styreleder. Administrerende direktør blir Stuart Fitzgerald, som får med seg (dagens OHT-sjef) Torgeir Ramstad og Steph McNeill i ledelsen.

– Bidra til inntjening i 2024

Forventningen er at transaksjonen vil bidra positivt til inntjeningen i Subsea 7 fra 2024, etter leveranser av OHTs to «best-in-class» nybygg for fundamentering og installasjon av turbiner. Disse vil bli levert i henholdsvis 2022 og 2023. Timingen og prisingen av nybyggene beskrives som attraktive, gitt en betydelig utvidelse av markedet for havvind fra 2025.

Selve transaksjonen forventes fullført innen utgangen av tredje kvartal 2021, betinget av godkjennelser fra OHT-aksjonærene og regulerende myndigheter.