Røkkes vindsatsning inngår samarbeid for å sikre Skottland-kontrakt

Ocean Winds og Aker Offshore Wind har inngått et samarbeid for å utvikle et flytende havvindprosjekt i Skottland. Selskapene samarbeider fra før i California, USA og Korea, ifølge en melding fra selskapene.

Mer konkret skal de to vindselskapene gå sammen for å by på ScotWind-leasingrunden, som stiller nye leiekontrakter på havbunnen tilgjengelig for utvikling av havvind i skotsk farvann.

ScotWind Den første runden med avtaler for leie av havbunnen rettet mot havvindparker i skotsk farvann på over et tiår.

Det primære målet med ScotWind Leasing er å gi eiendomsrett til havbunnen i det skotske farvannet for utvikling av havvindprosjekter i kommersiell skala.

Crown Estate Scotland er forpliktet til å hjelpe Skottland med å nå målet om nullutslipp innen 2045 gjennom havbunn-ansvaret.





«Aker Offshore Wind er et ideelt supplement til Ocean Winds synergier. Aker tar med seg fem tiår med offshore-erfaring i olje- og gassindustrien kombinert med kompetanse til å industrialisere og kommersialisere ny flytende offshore-teknologi», sier Dan Finch, adm. direktør i Ocean Winds UK.

Kristian Røkke, styreleder i Aker Offshore Wind, peker i meldingen på at Ocean Winds allerede har levert Moray East, Skottlands største vindpark til nå. Han mener at konsortiet er perfekt posisjonert for å hjelpe Skottland i overgangen til fornybar energi.

De to selskapene vil i fellesskap levere budet til Crown Estate Scotland innen 16. juli.