Kraftig økning i støtte til batteri på skip

Så langt i år har 84 skip fått batteri eller på annen måte blitt elektrifisert med støtte fra staten, opplyser Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

I hele 2020 ble det utbetalt 331 millioner kroner til 53 skip. Batterielektrifisering av fartøy vil bidra til å få ned utslippene i en sektor der potensialet for kutt er stort, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Skipsfart har et stort potensial for både teknologiutvikling og markedsendringer som vil gi utslippsreduksjoner. Det er viktig at noen går foran med et godt eksempel og tar i bruk klimavennlig teknologi i maritim sektor, sier Rotevatn.

