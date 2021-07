Morgan Stanley har fått lekkede EU-dokumenter – anbefaler 10 aksjer før viktig møte

Analytikere i Morgan Stanley har tatt frem kurven og gått på aksjeplukking etter EU nå skal legge frem planene for karbonreduksjon.

Investeringsbanken plukker aksjer fra øverste hylle i sektorer som fornybar, bilaksjer med mer, kommer før EU-kommisjonens såkalte «Fit for 55»-pakke, som skal bli lansert i neste uke.

14. juli annonserer EU rammeverket for hvordan den skal gå frem for å redusere karbonutslipp med minst 55 prosent innen 2030. Morgan Stanley har fått tak i dokumenter og lekkede utkast før neste ukes møte, og anbefaler nå 10 aksjer som vil bli påvirket av endringene.

– Selskapene er godt posisjonert for å dra nytte av tiltakene gitt eksponeringen mot fornybart, grønn mobilitet, renovering, bærekraftig drivstoff og LNG, sier analytikerne i Morgan Stanley-rapporten.

Biodrivstoff og fornybart

Investeringsbanken venter at EU vil øke skatter for sektorer med høyt karbonavtrykk – som luftfart og shipping – og gi incentiver til dem med lavt karbonavtrykk.

Et eksempel på det er Neste som produserer fornybar diesel. «Dette selskapet er en av de best posisjonerte selskapene til å dra nytte av endringene», mener Morgan Stanley.

De plukker også det italienske elektrisitetsfirmaet Enel som en av lederne i fornybart, sammen med franske Engie og danske Ørsted. Spanias Iberdrola og tyske RWE er også på Morgan Stanleys liste.

Grønn mobilitet

Togselskapet Alstom og bilprodusent Daimler – Mercedes' morselskap – trekkes frem som gode valg i mobilitetssektoren.

Morgan Stanley sier de venter en ytterligere innstramming i reduksjon av CO2-utslipp i bilsektoren – opp til 50 prosent reduksjon, fra nåværende 37,5 prosent reduksjon.

Videre tror investeringsbanken at EU-kommisjonen vil sørge for at infrastruktur til elbiler og -lastebiler vil være fokus, samt togtransport.

Renovering

Bygg og anlegg-selskapene Covestro og Sika ser ut til å kunne dra nytte av en renoveringsbølge av bygninger som må møte nye EU-reguleringer.

«Reguleringene kan inkludere et bindende mål for å bruke mer fornybart til oppvarming og avkjøling, samt forbud mot bruk av fossilt drivstoff til oppvarming av større områder», skriver Morgan Stanley.