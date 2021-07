Styret i Hafslund Eco vedtok i dag fusjonsplan for fusjon med Oslo Energi Holding AS.Hafslund Eco AS vil være overtakende selskap.

Det fremkommer av en børsmelding fredag.

Ved fusjonens ikrafttredelse vil Hafslund Eco AS overta Oslo Energi Holding AS’ eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet uten at det ytes noe vederlag for dette. Samtidig oppløses Oslo Energi Holding AS.