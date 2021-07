Røkkes hydrogensatsing legger frem tall for første gang

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.30

Aker Clean Hydrogen la mandag frem sine første resultattall, og kunne vise til et underskudd på 59 millioner kroner for første halvår.

Selskapet ble skilt ut fra Aker Horizons og børsnotert i mars i år, og har derfor ikke presentert resultattall tidligere. I forkant av noteringen hentet selskapet 3,45 milliarder kroner i en rettet emisjon.

Underskuddet er i hovedsak knyttet til oppstartskostnader og utvikling av nye prosjekter. Kontantbalansen ved slutten av første halvår var på 2,8 millioner kroner.

«På noen få måneder har vi etablert prosjekter og prospekter med en nettokapasitet på på mer enn 1,7 GW i Norge, Chile og Uruguay, og er godt på vei mot vårt mål om 5 GW ferdiginstallert kapasitet innen 2030,» sa konsernsjef Knut Nyborg i Aker Clean Hydrogen i en børsmelding mandag.

Aker Clean Hydrogen (Mill. kr) 1. halvår/21 Driftsinntekter 1,1 Driftsresultat −59,1 Resultat før skatt −59,5 Resultat etter skatt −59,5

Nytt samarbeid

Samtidig som Aker Clean Hydrogen la frem tall, kunngjorde selskapet at de har inngått en intensjonsavtale med Shell for å utforske muligheter til å utvikle Aukra Hydrogen Hub til et stort produksjonsanlegg for rent hydrogen, ved bruk av naturgass fra det lokale gassbehandlingsanlegget på Nyhamna.

Aksjen har falt 47 prosent siden notering, og ble omsatt for 7,2 kroner ved børsslutt fredag.