Aker Clean Hydrogen inngår samarbeid med Shell

SE DIREKTE webcast fra kvartalspresentasjon kl. 9:30

Aker Clean Hydrogen og CapeOmega har ifølge en børsmelding signert en intensjonsavtale med Shell for å utforske muligheter til å utvikle Aukra Hydrogen Hub til et stort produksjonsanlegg for rent hydrogen, ved bruk av naturgass fra det lokale gassbehandlingsanlegget på Nyhamna.

– Dette er en viktig milepæl for oss. Jeg er veldig glad for å ha Shell om bord som partner sammen med CapeOmega på dette prosjektet, ettersom alle tre partnerne har en sterk tilknytning til Nyhamna-terminalen. Sammen har vi fått det som trengs for å utvikle, bygge og drive Aukra Hydrogen Hub trygt og kostnadseffektivt, sier administrerende direktør i Aker Clean Hydrogen, Knut Nyborg.

Shell er operatør for gassfeltet Ormen Lange på norsk sokkel og det tilknyttede gassanlegget på Nyhamna i Aukra. Shell eier også Northern Lights, prosjektet for transport og lagring av karbondioksid. Det rene hydrogenet som produseres i Aukra, kan brukes til å avkarbonisere lokale industrielle prosesser, gi utslippsfritt drivstoff til sjø- og veitransport, samt å bli eksportert til europeiske hydrogenforbrukere.