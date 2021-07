Norfund investerer 875 millioner i solenergiselskap

– Dette er en investering som vil bidra til å unngå store utslipp, og som er et godt eksempel på investeringer vi vil kunne gjøre mer av med det nye Klimainvesteringsfondet regjeringen lanserte sist uke, sier administrerende direktør Tellef Thorleifsson i Norfund.

Regjeringen har satt av 10 milliarder kroner over fem år til Klimainvesteringsfondet. Fondet forvaltes av Norfund og skal investere i grønne energiløsninger i utviklingsland. Målet er å få til en storsatsing på fornybar energi, særlig i land med store utslipp fra kullkraftverk.

Fourth Partner Energy er ledende innen utbygging av solenergiløsninger i India og driver med distribuert solenergi, energilagring og ladeinfrastruktur.

– Dette er Norfunds hittil største investering i India. Landet planlegger alene å bygge ut ny energi på størrelse med hele dagens forbruk i EU bare de neste 20 årene. Det er avgjørende at denne blir fornybar dersom vi skal nå 1,5-gradersmålet, og India kommer derfor til å bli et sentralt land for det nye Klimainvesteringsfondet, sier Thorleifsson.

