Røkkes vindsatsning har tatt viktige skritt, men pengene renner ut

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

Aker Offshore Wind hadde driftsinntekter på 1,1 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 0,5 millioner kroner i første kvartal. Driftsresultatet endte på minus 78,6 millioner kroner mot et tap på 41,9 millioner i første kvartal.

Underskuddet doblet seg og resultatet før skatt kom inn på minus 103,9 millioner kroner, mot et tap på 52,5 millioner kroner i første kvartal.

Så langt i år har vindselskapet tapt 156,5 millioner kroner.

Røkkes vindsatsning skriver i kvartalsrapporten at det fortsetter å dra nytte av politiske ambisjoner i hele verden for å øke produksjonen av fornybar energi. Selskapet er for tiden en del av prosjekter eller i samtaler med potensielle kunder i Sør-Korea, USA, Norge, Skottland og Sverige.

I andre kvartal ble også BP enige med Statkraft og Aker Offshore Wind i et konsortium som la inn bud for å utvikle vindkraft til havs i Norge, under lisensen Sørlige Nordsjø II (SN2).

I Sverige fortsatte Aker Offshore Wind sitt samarbeid med Hexicon for å utforske muligheter for å realisere flytende vindprosjekter.

Kontantbeholdningen ved utgangen av kvartalet var på 389 millioner kroner, og Aker Offshore Wind forventer å gjøre ytterligere framskritt i porteføljen gjennom resten av 2021, ifølge rapporten.

I slutten av mai ble det kjent at bransjeveteran Philippe Kavafyan blir ny administrerende direktør i Aker Offshore Wind. Han tar over for Astrid Skarheim Onsum som har besluttet å forfølge interesser utenfor selskapet.

Aker Offshore Wind-aksjen er ned 48,11 prosent i år, til 5,50 kroner, og ned 13,66 prosent den siste måneden.

Les hele kvartalspresentasjonen her.