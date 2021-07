Betydelig sterkere kvartal

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 12.00

Energiselskapet Noreco leverte driftsinntekter på 135 millioner dollar i andre kvartal, mot 140 millioner dollar i samme periode i fjor. Driftsresultatet styrket seg til 30 millioner dollar, mot fjorårets 24 millioner.

Resultatet før skatt endte med et tap på syv millioner dollar, mot et overskudd på 12 millioner dollar i fjorårets andre kvartal. EBITDA endte på 58 millioner dollar, mot 75 millioner i fjor.

Andre kvartal ble også betydelig sterkere enn det første da det oppnådde en omsetning på 105 millioner dollar og en EBITDA på 29 millioner dollar.

Norwegian Energy Company Har etter en overgangsperiode igjen startet oljeproduksjon.

Adm. direktør er David B. Cook.

Etablert i 2005.

Fikk nåværende selskapsform i 2016 etter en refinansiering.

Største aksjonærer er Euroclear Bank S.A/N.V og Goldman Sachs.

Selskapet leverte 27.300 fat oljeekvivalenter pr. dag, som er i det øvre sikte i henhold til guidingen på 25,5-27,5. Det oppnådde også en netto positiv kontantstrøm på 18 millioner dollar, mot en negativ kontantstrøm på 122 millioner i første kvartal.

Boreprogrammet Noble Sam Turner startet en planlagt brønnoverføring og vedlikeholdskampanje i vår, og leverte positive resultater på driftsresultatet i andre kvartal. Aktivitetsnivået rundt Tyra-prosjektet er fortsatt høyt, ifølge rapporten.

«I tillegg til et kvartal med sterke underliggende resultater, har vi styrket kapitalstrukturen betydelig i perioden. Den vellykkede gjennomføringen av RBL-refinansieringsprosessen sørget for at selskapet er fullfinansiert til Tyra-prosjektets første produksjon til oljepriser under 55 dollar pr. fat», sier Euan Shirlaw, økonomidirektør i Noreco, i en børsmelding.

Les hele kvartalsrapporten her.