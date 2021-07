Hydrogendatter inngår stasjonskontrakt i Sverige

Everfuel Sweden, som er et heleid datterselskap av Everfuel, har signert en samarbeidsavtale med OKQ8, som har et nettverk av over 400 bensinstasjoner, for utvikling av det grønne hydrogenmarkedet i Sverige, ifølge en melding fra selskapet.

Samarbeidet omfatter blant annet etableringen av et nettverk av fyllestasjoner for hydrogen som skal knyttes til nye og eksisterende OKQ8-stasjoner.

Hydrogen-nettverket vil primært være rettet mot tungtransport, men det vil også være åpent for personbiler. Det skal i utgangspunktet dekke større byer og transportårer mellom Stockholm, Malmö og Göteborg. Ambisjonen er at utrullingen skal sparke i gang det grønne hydrogenskiftet i Sverige, ifølge meldingen.

De to partene har en ambisjon om å ha 10 felles stasjoner i drift innen 2024. Samarbeidet er en del av Everfuels ambisjon om utrullingen av 15 fyllestasjoner for hydrogen i Sverige innen utgangen av 2023.