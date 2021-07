Singapore avduker massiv flytende solcellepark

Onsdag avslørte Singapore et av verdens største flytende solcelleanlegg, ifølge Reuters.

Anlegget har kapasitet på 60 megawatt og dekker et areal på 45 hektar, eller 450.000 kvadratmeter. Strømmen den genererer skal drive øyas fem vannrenseanlegg og er en del av bystatens mål om å firedoble solenergiproduksjonen innen 2025.

Strømmen som lages vil redusere Singapores årlige klimagassutslipp med 32 kilotonn og kan sammenlignes med å fjerne 7000 biler fra veiene, skriver Reuters.

Grunnet Singapores relativt lille og tett befolkede landareal, er det begrensede muligheter for å bygge solcelleanlegg på land. For å få plass til anlegget har de plassert den på vannet, i Tengeh-reservoaret på Singapores vestkyst.

I tillegg til mer effektiv plassutnyttelse, hjelper også vannet å kjøle ned solcellene, som gjør at de flytende solcellene er mellom 5 og 15 prosent mer effektive enn solceller på land. Det ble foretatt grundige prøver i forkant av installasjonen for å sikre at både dyreliv og vannkvalitet ikke ble påvirket av anlegget.

Reuters skriver at solcellene i anlegget har en forventet levetid på 25 år. Det er fire andre lignende prosjekter under konstruksjon i Singapore.