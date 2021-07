Positiv vekst for Røkke-selskap i andre kvartal

En høyre oljepris og sterk produksjon har resultert i gode resultater for Aker BP i andre kvartal. Driftsinntektene ente dermed på 1.124 millioner dollar for kvartalet. Dette er en dobling sammenlignet med driftsinntektene for samme kvartal i 2020.

Selskapet produserte 197.000 fat oljeekvivalenter pr. dag, med et netto salg på 195.000 pr. dag. Dette er en reduksjon i salg på 10 prosent fra første kvartal. Den snaue reduksjonen forklarer selskapet at skyldes økt oljepris som fører til lavere salgsvolum.

Det fremgår også i årsberetningen at reduksjonen i salg skyldes planlagt vedlikehold ved flere av feltene, men at den økte oljeprisen gir en rekordhøy kontantstrøm.

Aker BP (Mill. usd) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 1.124 589 Driftsresultat 855 329 Resultat før skatt 552 151 Resultat etter skatt 154 169

Lover utbytte

– For to uker siden leverte vi nok en PDO og vi fortsetter veksten for å nå viktige mål de kommende årene. Målet er å skape høy verdi for alle aksjonærer, sier Adm. direktør Karl Johnny Hersvik i torsdag morgens pressemelding.

Selskapet predikerer derfor at det skal betales et utbytte på 450 millioner dollar fordelt på hvert av de fire kvartalene. For juli 2021 betales det derfor et utbytte på 113 millioner dollar, noe som tilsvarer rundt 2,73 kroner per aksje gitt dagens valutakurs.

Aker BP Oljeselskap med leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel, og et resultat av fusjonen mellom BP Norge og Det norske oljeselskap høsten 2016.

Adm. direktør er Karl Johnny Hersvik, som tiltrådte mai 2014.

Største aksjonær er Kjell Inge Røkke gjennom Aker Kværner Holding og Aker.

I rute

Aker BP sin guidance for 2021 forblir uendret. Forventet produksjon for oljeekvivalenter ligger fortsatt mellom 210 og 220 tusen fat per dag. Kapitalutgifter forventes å ligge rundt 1 milliarder dollar, samt et utbytte på 450 millioner dollar.

Tallene for halvåret viser nå at produksjonen av olje ligger på 210 tusen fat dagen, med kun halve kapitalutgiftene brukt. Dette er gode indikasjoner for videre vekst ut året, og målet om 450 millioner dollar i utbytte forventes å innfri.