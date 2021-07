Awilco-selskap med nytt havvindoppkjøp

Awilcos vindsatsing Integrated Wind Solutions kjøper opp det danske konsulentselskapet Green Duckling. Transaksjonen vil tre i kraft fra og med i dag, 15.juli. Det fremkommer av en børsmelding torsdag.

Green Duckling er et dansk konsulentselskap med spesialkompetanse på fornybarindustrien med fokus på havvind.

– Oppkjøpet av Green Duckling vil muliggjøre en akselerasjon av vår ambisiøse strategi, der IWS eier og utvikler en portefølje av nært relaterte tjenestetilbud for å støtte klienter innenfor havvind, sier administrerende direktør for Integrated Wind Solutions Lars-Henrik Røren

Videre skal oppkjøpet muliggjøre leveranser av tjenester in-house til andre selskaper under Integrated Wind Solutions-paraplyen.

Antyder flere oppkjøp i vente

Administrerende direktør Lars-Henrik Røren skriver til finansavisen at Integrated Wind Solutions har en oppkjøpsdrevet forretningsplan til å begynne med. Videre antyder Røren at det er flere oppkjøp i vente.

Oppkjøpet blir omtalt av administrerende direktør som en av flere nødvendige byggeklosser for å sikre at selskapet har grunnlag for å vokse lønnsomt og raskere enn konkurrentene.

Integrated Wind Solutions Debuterte på Euronext Growth 25. mars

Awilco er største eier i IWS med eierandel på ca. 28 prosent

Opererer i markedet for ferdigstillelse, service og vedlikehold av havvindparker.

Selskapet har i første omgang bestilt to spesialskip beregnet på transport av mannskaper til å gjøre arbeidet, men det har opsjoner på ytterligere to søsterfartøyer.

Kjøpte opp 75 prosent av ProCon , en tjenesteleverandør til havvind, i juli 2021. Siden oppstarten har ProCon levert tjenester til rundt om lag 850 vindturbiner, og leverte en omsetning på 84 millioner danske kroner i 2020.

Vil bli ledende på tjenester innenfor havvind

Integrated Wind Solutions har gått inn i markedet ferdigstillelse, service- og vedlikehold av vindparker til havs og skal bygge opp en flåte av spesialskip relatert til dette. Selskapet skriver at de ønsker å bli en ledende aktør innenfor tjenester til havvind.

For to uker siden kjøpte Integrated Wind Solutions opp et annet dansk selskap fornybarselskap med navn ProCon. Det oppkjøpte selskapet er leverandør av ingeniør-, konstruksjons- og tjenesteløsninger som spesialiserer seg på elektriske og tekniske løsninger til den globale fornybare industrien med fokus på havvind og landvind, samt solenergi.