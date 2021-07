Chevron og Cummins inngår intensjonsavtale

Chevron-kontrollerte Chevron Products Company og Cummins har signert en intensjonsavtale for å utforske en strategisk allianse for utvikling av virksomhetsmuligheter innen hydrogen og andre alternative energikilder, opplyser selskapet i en pressemelding torsdag.

Intensjonsavtalen skal gi et rammeverk for Chevron og Cummins til å samarbeide på fire hovedmål:

Videreføre offentlig politikk som fremmer hydrogen som en avkarboniseringsløsning for transport og industri.

Bygge markedsetterspørsel for kommersielle kjøretøy og industrielle applikasjoner drevet av hydrogen.

Utvikle infrastruktur for å støtte bruken av hydrogen for industri og brenselscellekjøretøy.

Utforske muligheter for å dra nytte av Cummins teknologi innen elektrolysører og brenselsceller på en eller flere av Chevrons innenlands raffinerier.

«Chevron er forpliktet til å utvikle og levere rimelig, pålitelig og stadig renere energi, og samarbeidet med Cummins er et positivt skritt mot vårt mål om å bygge en storskala virksomhet i et lavkarbonområde som er et supplement til vårt nåværende tilbud,» skriver Andy Walz, sjef for Chevrons Americas Fuels & Lubricants, i meldingen.