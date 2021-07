Oljemygg doblet underskuddet

I en børsmelding med dato 24. februar 2021, slapp Interoil Exploration fredag kveld tallene for 1. kvartal 2021. Mens selskapene på Oslo Børs er godt i gang med rapporteringen for 2. kvartal ble Interoil dermed blant de aller siste selskapene på Oslo Børs til å rapportere regnskapstallene for 1. kvartal 2021.

Uten nærmere forklaring på den trege rapporteringen skriver selskapet i rapporten at produksjonen falt med 12 prosent i 1. kvartal 2021, sammenlignet med 4. kvartal 2020.

Sammenlignet med 1. kvartal 2020 var imidlertid nedgangen på 30,5 prosent, fra 447.890 fat oljeekvivalenter til 311.135 fat.

Selskapet solgte 80.613 fat olje i 1. kvartal 2021, ned 8,0 prosent fra 87.664 fat i samme kvartal i fjor.

Til tross for en høyere gjennomsnittlig oljepris på 58,30 dollar (49,60 dollar) ble det likevel nedgang i driftsinntektene på 11,2 prosent og mer enn en dobling av underskuddet.

Hele Q1-rapporten

Interoil Exploration and Prod. (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 3,1 3,5 Driftsresultat -1,6 -1,6 Resultat før skatt -1,8 -0,2 Resultat etter skatt -1,95 -0,9