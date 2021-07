Aker Horizons-datter avslører planer om nytt, grønt anlegg

Tirsdag avslørte Aker Horizons-datter Mainstream Renewable Power planer om et nytt fornybaranlegg i Chile. Anlegget skal ha kapasitet på rett i overkant av 1 GW, fremkommer det av en børsmelding.

Totalt skal prosjektet bestå av seks underprosjekter; tre vindparker, samt tre solcelleparker. Konstruksjon forventes å begynne i midten av 2022, og skal ved ferdigstillelse sørge for at Mainstream forsyner 1.2 millioner Chilenske husholdninger med strøm.

Mainstream er allerede etablert som en energiaktør i Chile, og har et liknende anlegg delvis under konstruksjon. Den første porteføljen i dette prosjektet har nylig begynt å forsyne energi til Chilenske forbrukere, og skal ved ferdigstillelse ha en kapasitet på 1,35 GW og forsyne 20 prosent av Chilensk energietterspørsel fra forbrukere. Aker Horizons har en eierandel på 75 prosent i selskapet.

Anleggets verdi er hittil ukjent.

Aker Horizons er Akers grønne investeringsselskap, med eierskap i blant annet Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture og Mainstream Renewable Power. Nylig leverte selskapet tall for første halvår 2021, og kunne vise til et tap på 1,1 milliarder. Det kom imidlertid ikke som noen overraskelse, da selskapene under Horizons-paraplyen er relativt nye og må bruke penger for å tjene penger.