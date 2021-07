Aker BP melder om et lite funn i Barentshavet

-

Aker BP, operatør for utvinningstillatelse 858, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7234/6-1. Brønnen er boret om lag 160 kilometer sør for gassfunnet 7435/12-1 (Korpfjell) i østlig del av Barentshavet og 290 kilometer nordøst for Vardø.

I en melding fra Oljedirektoratet fremgår det at brønnen traff på en gasskolonne på totalt 57 meter i Ørnformasjonen, hvorav 26 meter i karbonatbergarter (dolomitt) med dårlig til moderat reservoarkvalitet. Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 1,6 og 2,1 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter utvinnbart.

«Funnet ansees ikke å være økonomisk lønnsomt pr. i dag, men rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med gjenværende prospekter i utvinningstillatelsen», skriver Oljedirektoratet.

Havdypet er 247 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt.

Aker BP har en eierandel på 40 prosent i lisens 858, mens Lukoil, Petoro og Equinor har en eierandel på 20 prosent hver.