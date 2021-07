– Karbonfangst er en falsk løsning på klimaproblemene

En rapport publisert av CIEL tidligere denne måneden konkluderte med at karbonfangstteknologiene som finnes i dag både er ineffektive, lite økonomiske, usikre og den tviler på skalerbarheten til karbonfangstteknologien.

– Ettersom skalerbarheten til karbonfangstteknologien og kostandene knyttet til det ikke er bevist betyr det at de ikke kan ha en signifikant rolle i den kjappe reduksjonen av globale utslipp som er nødvendig for å nå 1,5 graders målet, sier CIEL og referer til målet nedfelt i Paris-avtalen om ikke å øke temperaturen på jorden med over 1,5 grader.

Videre vektlegger CIEL at karbonfangst forlenger verdenssamfunnets avhengighet av fossile industrier, noe de peker på som negativt.

Ikke overbevist

Ikke alle er overbevist over argumentene mot karbonfangst. Det internasjonale energibyrået IEA mener at karbonfangst fortsatt kan ha en signifikant strategisk verdi i overgangen til null utslipp.

– CCUS er en veldig viktig del av porteføljen med teknologi som vi tar i betraktning.

Sjef for karbonfangstteknologi i IEA uttalte ifølge CNBC at hun ser det som rettferdig å beskrive karbonfangst som en klimaløsning ettersom det oppfyller mange nøkkelkriterier for slike løsninger.

Det amerikanske petroleums instituttet, som er den største handelslobbygruppen innenfor amerikanske olje- og gass, mener også at fremtiden er lys for karbonfangst. De legger vekt på og at fordelen med karbonfangst er at det virker å være en av få ting som er likt av alle politiske parter.

Må bruke all teknologi vi har for å nå nullutslipp

En annen som også er uenig i utsagnet til Moffett er kommunikasjonsdirektøren for Grantha forskningsinstituttet ved London School of Economics, Bob Ward. Han uttrykker til CNBC at vi må la olje- og gasselskaper få være med på utviklingen, og tror at for mange miljøorganisasjoner ikke liker at olje og gass-selskap prøver å håndtere klimakrisen på den måten de gjør.

– Hvis vi skal nå nullutslipp innen 2050 må vi bruke all teknologi vi kan på klimaproblemet, svarer Ward på spørsmål om hvorfor det er viktig å inkludere karbonfangst i klimastrategier.

– Folk som argumenterer for at vi ikke kan rulle ut teknologier fordi vi ikke liker dem har ikke forstått alvoret i klimautfordringen vi må løse, sier han.