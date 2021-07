Solcelleselskap har allerede solgt mer i år enn i hele fjor

Energiselskapet Otovo, som leverer solceller til privat- og bedriftskunder, hadde den 19. juli overgått salgstallene for hele 2020, ifølge en melding fra selskapet.

Til sammenligning ble salgstallene for 2019 nådd den siste uken i 2020.

Salgsverdien av prosjektene ble kommunisert i rapporten for andre kvartal, og selskapet er fortsatt på sporet for en dobling fra 2020 til 2021 på helårsbasis.

– Vårt mål er å bli nummer én på solenergi i Europa, og da trenger vi et stort europeisk nedslagsfelt. Den konkurransen vinner du ikke ved å bare være aktiv i Skandinavia, sa Otovo-gründer Andreas Thorsheim til Finansavisen tidligere i juli.

Otovo Otovo ble startet i januar 2016 av Andreas Thorsheim, Simen Fure Jørgensen, Lars Syse Christiansen og Andreas Bentzen.

Tilbyr en digital plattform for kjøp av solcellepaneler til privat- og bedriftskunder.

Har noen av Skandinavias største investorer i ryggen, inkludert svenske Axel Johnson, pensjonsselskapet KLP og det statlige klimainvesteringsfondet Nysnø.

Godt kvartal og satsning i Tyskland

I andre kvartal økte energiselskapet inntektene med 51 prosent i andre kvartal mot året før. Omsetningen endte på 64,2 millioner kroner.

Bruttofortjenesten for andre kvartal ble 10,3 sammenlignet med 3,4 millioner kroner året før, mens driftsresultatet endte med et tap på 40,7 mot minus 18,6 millioner kroner i samme kvartal.

– Med vår modell er det billig å drifte i et land, slik at det er fordelaktig å være med i konkurransen i flest mulige europeiske land. Det er også derfor vi annonserte i dag at vi skulle gå inn i Tyskland innen utgangen av året, sier Thorsheim i etterkant av kvartalspresentasjonen 16. juli.

– Tyskland er det mest verdifulle europeiske solenergimarkedet, og øker vårt adresserbare markedet med rundt 40 prosent.