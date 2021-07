Historisk kvartal for strømgigant

Statkraft, som er Europas største produsent av fornybar energi, rapporterer om et historisk høyt underliggende driftsresultat for andre kvartal. Tallet endte på 5,6 milliarder kroner, mens resultat etter skatt endte på 2,4 milliarder, en forbedring på 1,9 milliarder sammenliknet med andre kvartal i fjor.

– Det sterke driftsresultatet i andre kvartal er et resultat av at de nordiske kraftprisene har hentet seg inn igjen og at Statkrafts markedsaktiviteter leverer solide resultater, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.





Høye strømpriser

Strømprisen, som er svært volatil, er naturlig nok avgjørende for inntektsnivået til strømselskaper. Den gjennomsnittlige nordiske strømprisen i kvartalet var 41,9 euro per megawattime, mens den var 5,6 euro/mwh samme kvartal i fjor.

Som følge av disse prisene endte omsetning for første halvår av 2021 på 12,8 milliarder kroner, som er 8,9 milliarder høyere enn hva selskapet oppnådde i første halvår 2020.

– De sterke resultatene påvirker investeringskapasiteten positivt, og sammen med en stabil utbytteforventning fra eier gir dette oss et solid grunnlag for videre vekst, sier Rynning-Tønnesen.

STATKRAFT Er heleid av den norske stat

Europas største produsent av fornybar energi

Produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft, fjernvarme og solkraft

Har hovedkontor i Oslo, men har ulik virksomhet verden over.