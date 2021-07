Dårligere driftsresultat enn ventet

(Saken oppdateres)

Scatec ser ut til å skuffe både analytikere og aksjonærer etter fremleggelsen av tallene for andre kvartal fredag morgen. Aksjen stuper på et høyt volum fredag morgen. Til tross for høyere omsetning enn forventet, var driftsresultatet over 100 millioner dårligere enn ventet.

Scatec rapporterte en omsetning som var høyere enn både forventningene og fjorårets andre kvartal. I andre kvartal omsatte Scatec for 1.101 millioner kroner opp fra 925 millioner i samme periode i fjor. Det var på forhånd ventet en omsetning på 935 millioner kroner.

Driftsresultatet forbedret seg fra fjoråret, men var dårligere enn forventet. Driftsresultatet (EBIT) endte på 364 millioner kroner mot 262 millioner kroner i fjor. Det var ventet et driftsresultat på 469 millioner kroner, ifølge TDN Direkt og Infront-konsensus basert på estimater fra tre analytikere.

Stuper på børs

Fredag morgen stuper Scatec-aksjen over 10 prosent og er mest omsatt etter en halvtimes handel. På samme tid er det omsatt Scatec-aksjer for over 106 millioner kroner.

Voldsomme kursbevegelser har utløst automatisk handelsstands flere ganger, både like etter og drøyt en halvtime etter åpning.

Økt ordrereserve

Selskapets ordrereserve per andre kvartal 2021 var 2.081 megawatt (MW), mot 646 MW ved utgangen av første kvartal, fremkommer det av selskapets kvartalsrapport.

Prosjekt-pipelinen har nå nådd 12.288 MW, mot 11-098 MW ved utgangen av første kvartal.

Under konstruksjon har selskapet 159MW, og i forrige kvartal var det 479MW under konstruksjon. Selskapet har 3.355 MW i drift opp fra 3.035 MW foregående kvartal.

I løpet av andre kvartal inngikk Scatec partnerskap med Acme for å realsiere et solkraftanlegg på 900 MW i Rajasthan i India. I tillegg har Scatec fått status som foretrukken budgiver på prosjekter i Sør-Afrika, og de tre prosjektene (Kenhardt 1-3) består samlet av 540 MW solenergi.

Scatec (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 1.101 925 Driftsresultat 364 262 Resultat før skatt 191 -77 Resultat etter skatt 110 -81