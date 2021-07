Nel slutter seg til konsortium for et stort offshore-prosjekt i Nederland

Nel har sluttet seg til konsortiumavtalen for PosHYdon-prosjektet i Nederland, som har som mål å integrere de tre fornybare energikildene havvind, naturgass og hydrogen i ett prosjekt. Nel skal tilby en megawatt (MW)-skala PEM-elektrolysør (elektrolyse i vann) for prosjektet, ifølge en melding fra selskapet.

PosHYdon-prosjektet skal blant annet installere et anlegg for hydrogenproduksjon, inkludert en PEM-elektrolysør fra Nel, på Neptune Q13a-A-plattformen.

Q13a-A er den første helelektriske plattformen i den nederlandske Nordsjøen, som ligger omtrent 13 kilometer utenfor kysten av Haag.

«Vi mener at hydrogen fra havvind vil være et viktig marked med et enormt vekstpotensiale de neste 5 til 10 årene, og vi er glade for å være med på dette prosjektet som er det første av sitt slag», sier Filip Smeets, sjef for Nels elektrolysedivisjon, i meldingen.

Nel Hydrogenselskap som tilbyr løsninger for å produsere, lagre og distribuere hydrogen.

Har sine røtter i Norsk Hydros produksjon av vannelektrolysører, som begynte i 1927.

Ble kjøpt opp av Øystein Stray Spetalen og Strata Marine & Offshore i 2011 og fikk navnet NEL Hydrogen.

Har hovedkontor i Oslo, og adm. direktør er Jon André Løkke.

Elektrisitet generert av havvindturbiner vil bli brukt til å drifte hydrogenanlegg på Q13a-A-plattformen, som konverterer sjøvann til demineralisert vann, og deretter til grønt hydrogen via elektrolyse.

PosHYdon-konsortiet består av Nel, InVesta, Hatenboer, IV-Offshore & Energy Emerson Automation Solutions, Nexstep, TNO, Neptune Energy, Gasunie, Noordgastransport, NOGAT, DEME Offshore, TAQA og Eneco.

Partnere i Q13a-A-plattformen er Neptune Energy (operatør og 50%), EBN B.V., (40%) og TAQA Offshore B.V. (10%).