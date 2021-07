Scatec har inngått avtale med långivere i Ukraina

Scatec melder om at de har inngått en prinsippavtale (in principle agreement) med sine långivere i Ukraina. Det er etter at selskapet var i brudd etter første kvartal.

Det forteller finansdirektør Mikkel Tørud i Scatec fredag under kvartalspresentasjonen.

I førstekvartalsrapporten fremgikk det at Scatec var i brudd med lånebetingelser i Ukraina, og at selskapet var i nær dialog med långiverne om en løsning. Likevel hadde 921 millioner kroner gått fra langsiktig gjeld til kortsiktig gjeld i balansen pr 31. mars 2021 i henhold til IFRS-regnskapsreglene.

Finansdirektøren sier fredag at dette skapte mange spørsmål i etterkant. Han fremhever at Scatec har vært i diskusjoner med flere av långiverne for å sikre at de kan justere låneavtalene.

- Vi har en prinsippavtale med långiverne, og vi forventer å implementere disse i andre halvdel av 2021. Vi er dermed i samsvar med lånebetingelsene for hele porteføljen ved kvartalsslutt 30. juni, noe som også betyr at vi har reklassifisert gjelden relatert til disse prosjektene fra kortsiktig til langsiktig gjeld.

Ellers forteller finansdirektøren under spørsmålssesjonen at det ikke er noen nye oppdateringer fra myndighetene i Ukraina angående PPA-avtalene i landet.

- Vi og andre interessenter fremhever vårt syn på situasjonen, og vi har sagt før at vi er forberedt på å utfordre dette, også juridisk, på riktig tidspunkt. Så vi fortsetter denne prosessen.

(TDN Direkt)