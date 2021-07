Equinor inngår intensjonsavtale om hydrogensamarbeid

Prosjektpartnerne RWE, Shell, Gasunie og Equinor har undertegnet en intensjonsavtale for å styrke samarbeidet om AquaSector-prosjektet med en visjon om å bygge den første storskala hydrogenparken i tysk havområde.

Det skriver Equinor i en pressemelding fredag.

Selskapet skriver at AquaSector-prosjektet etter planen skal ha en elektrolysekapasitet på om lag 300 megawatt for å produsere inntil 20.000 tonn hydrogen til havs pr. år, som skal sendes via en rørledning til Helgoland.

Produksjonen skal etter planen starte i løpet av 2028.

Det første steget i AquaSector-prosjektet er at partnerne gjennomfører en detaljert forstudie, opplyses det. Studien skal gi første indikasjoner på forholdene som kreves for en vellykket realisering av hydrogenparken til havs.