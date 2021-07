Tror på markant kursfall i fornybar-aksje

DNB Markets senker kursmålet på Scatec til 170 kroner aksjen, fra tidligere 180 kroner, og gjentar anbefalingen om salg av aksjen.

Det fremgår av analyse fra DNB Markets i morgentimene mandag, ifølge TDN Direkt.

Ifølge analysen rapporterte Scatec svake andrekvartalstall, med EBITDA (resultatet før av- og nedskrivninger) 13 prosent lavere enn konsensus samt en kontantstrøm til egenkapital 31 prosent under estimater.

«Men den største bommen kom fra proporsjonal netto gjeld, ettersom selskapet hadde ufullstendig rapportering av den oppkjøpte vannkrafteiendelen i førstekvartalsrapporten. Selve bommen på proporsjonal netto rentebærende gjeld (NIBD) var 13 kroner pr. Scatec-aksje mot konsensus, og dermed senker vi vårt kursmål til 170 kroner og gjentar salgsanbefalingen», forklarer DNB Markets i analysen.

Mandag omsettes Scatec-aksjen for 192 kroner. Med et kursmål på 170 kroner ser meglerhuset et kursfall på 10 prosent.

Hittil i år er aksjen ned 43 prosent.