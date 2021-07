Flere meglerhus er mandag ute med oppdateringer på Scatec-aksjen, og det er uenighet om hvordan utviklingen vil være fremover. DNB Markets kuttet kursmålet fra 180 til 170 kroner og gjentok anbefaling om salg.

Nordea Markets fastholder på sin side kjøpsanbefaling, men nedjusterer kursmålet til 340 kroner, fra tidligere 350 kroner. Det kommer frem av analyse fra meglerhuset mandag morgen, ifølge TDN Direkt.

Til tross for at Nordea Markets anser tallene som Scatec la frem fredag til å være svake, drevet av sesongmessige lavere marginer innen Power Productions samt lavere aktivitet i Development and Construction, tror meglerhuset at selskapet er i rute til å nå deres kapasitetsmål for 2025 på 15 gigawatt, hvilket støtter Nordeas langsiktige positive syn.

Nordea Markets merker seg imidlertid at investorer frykter økt konkurranse og lavere fortjeneste etter at selskapet lanserte ambisjoner om å innta havvindmarkedet. Videre vurderer Nordea reaksjonen til å være overdrevet, og gjentar dermed anbefalingen om kjøp.

Mandag omsettes Scatec-aksjen for 193 kroner, noe som betyr at Nordea ser en oppside på nesten 80 prosent. Hittil i år er aksjen ned hele 43 prosent.