Shell-datter har fattet investeringsbeslutning om prosjekt i Mexicogulfen

Shell Offshore, et datterselskap av Royal Dutch Shell, har tatt endelig investeringsbeslutning (FID) for utvikling av dypvannsprosjektet Whale i Mexicogulfen.

Det fremgår av en melding mandag.

Whale-utviklingen, som eies 60 prosent av Shell Offshore og 40 prosent av Chevron, er ventet å nå et produksjonsmessig toppnivå på 100.000 fat oljeekvivalenter pr dag, og har for øyeblikket et estimert utvinnbart ressursvolum på 490 millioner fat oljeekvivalenter.

-Whale er den seneste demonstrasjonen av vårt fokus på forenkling, replisering og kapitalprosjekter med kortere horisont for å drive større verdi fra våre fordelaktige posisjoner. Vi bygger på mer enn 40 års dypvannsekspertise for å levere konkurransedyktige prosjekter som gir fat med høy margin, slik at vi kan møte dagens energietterspørsel samtidig som vi generer kontantstrøm som kreves for å finansiere utviklingen av fremtidens energi, sier oppstrømsdirektør Wael Sawan i Shell.

(TDN Direkt)