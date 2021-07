Slik går det med oljeprisen

I skrivende stund koster et fat brent-olje 74,26 dollar per fat, ned 0,7 prosent. WTI-oljen faller også 0,3 prosent til 71,7 kroner per fat.

Oljeprisen fikk seg en knekk for noen uker siden, som følge av at OPEC+ annonserte at de vil gjennomføre produksjonsøkninger i tiden fremover. Oljeprisen reagerte med å falle 11 prosent, men nedturen varte imidlertid ikke lenge. Prisen hentet seg raskt opp, og nærmer seg selv etter dagens fall månedens toppnivå på 77 dollar.

Stort risikomoment

TDN Direkt skriver tirsdag at analytikere ser på den raske spredningen av delta-varianten som et risikomoment for oljeprisen, ettersom det kan bringe med seg utvidet og strengere mobilitetsrestriksjoner.

Videre venter oljemarkedet på lagertallene fra API (American Petroleum Institute), som kommer tirsdag ettermiddag, og senere EIA-tallene onsdag ettermiddag.

Uenighet

Analytikere har vært uenige om hvordan oljeprisen kommer til å utvikle seg. Barclays uttalte forrige uke at de ikke blir overasket dersom oljeprisen stiger til over 100 dollar de kommende månedene, da de mener OPEC+ kan være trege med å gjennomføre produksjonsøkningene som ble bestemt.

På den andre siden hevder andre at delta-varianten utgjør en såpass stor risiko, at det er mulig at oljeprisen vil synke de neste månedene.