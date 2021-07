Fremskynder fornybarsatsing

Equinor rapporterer dårligere driftsresultat enn forventet. Det justerte driftsresultat var 4,64 milliarder dollar i andre kvartal, opp fra 0,35 milliarder dollar i samme periode i 2020. Justert driftsresultat etter skatt var 1,58 milliarder dollar, opp fra 0,65 milliarder dollar i samme periode i fjor

På forhånd var det ventet justert driftsresultat på 4,827 milliarder dollar og 1.758 millioner dollar, i følge TDN Direkt.

Driftsresultatet var påvirket av høyere priser for gass og væsker, netto reverseringer av nedskrivinger på 0,26 milliarder dollar inkludert nedskriving av letelisenser på 0,11 milliarder dollar i andre kvartal.

Equinor (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 17.462 17.589 Driftsresultat 1.943 1.854 Resultat før skatt 4.641 5.467 Resultat etter skatt 1.578 2.662

Equinor hadde en egenproduksjon bedre enn ventet på 1,997 millioner fat oljeekvivalenter per dag i andre kvartal 2021 mot ventet 1,990 millioner. Når det kommer til bokført olje- og gassproduksjon endte det på 1,845 millioner fat oljeekvivalenter per dag i andre kvartal 2021, sammenlignet med konsensus på 1,849 millioner fat per dag.

- Vi leverer et sterkt resultat i andre kvartal. God operasjonell drift og kontinuerlig fokus på verdiskaping har gjort at vi skaper høyere verdi fra økte råvarepriser. Streng kapitaldisiplin og en netto kontantstrøm på mer enn 4,5 milliarder dollar, reduserer gjeldsgraden vår til 16,4 prosent og gjør oss robuste for volatilitet i råvareprisene framover, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA i børsmeldingen.

Styret har besluttet et kontantutbytte på 0,18 dollar per aksje for andre kvartal 2021.

Fremskynder satsing på fornybar energi

I forbindelse med rapporteringen opplyser Equinor om at de forventer å investere om lag 23 milliarder dollar brutto i fornybar energi fra 2021 til 2026. Selskapet vil også øke andelen av totale investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger fra om lag 4 prosent i 2020 til over 50 prosent innen 2030.

Equinor har en ambisjon om å utvikle kapasiteten til å lagre 15 -30 millioner tonn CO2 per år og å levere rent hydrogen i 3-5 industriklynger innen 2035.

Egenproduksjonen av fornybar energi for kvartalet var 282 GWh, ned fra 304 GWh for samme periode i fjor, påvirket av mindre vind enn i samme kvartal i fjor. Fornybarsegmenet til Equinor leverte et justert driftsresultat på negative 31 millioner dollar som er ned fra negative 1 million dollar i andre kvartal i fjor.