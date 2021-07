Oljegigant tredoblet inntektene

Lundin Energy la onsdag frem tall for årets andre kvartal. Selskapet hadde driftsinntekter på totalt 1,27 milliarder dollar, en tredobling fra samme periode i fjor, da oljeprisen var på sitt laveste siden tidlig på 2000-tallet.

Mens inntektene har vokst med over 200 prosent, har operasjonskostnadene i forhold bare vokst med 23,5 prosent, opp fra 30,6 millioner dollar i andre kvartal 2020 til 37,8 millioner dollar i 2021.

Dette gjør at de gjennomsnittlige produksjonskostnadene pr. fat olje er 1,98 dollar, ned fra 3,50 dollar i andre kvartal 2020. Guidingen for selskapet er 2,80 dollar pr. fat.

(Mill. USD) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 1.272,8 402,5 Driftsresultat 769,1 175,1 Resultat før skatt 719,5 239,9 Resultat etter skatt 165,7 178,8

Selskapets oljeproduksjon ligger også i tråd med deres guiding på mellom 185 og 195 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag, da de snitter 189,8 millioner fat pr. dag for kvartalet. Ventet produksjon i kvartalet var 188,9 millioner fat pr. dag ifølge TDN Direkt.

Bunnlinjen til selskapet er svekket sammenlignet med andre kvartal 2020. Dette har sannsynligvis en sammenheng med at selskapet, som har sin hovedvirksomhet på norsk sokkel, dro nytte av regjeringens skattelettelser til oljeindustrien under fjorårets andre kvartal. Av regnskapet til selskapet fremgår det at de betalte 534 millioner dollar i skatt i andre kvartal 2021, mot bare 61 millioner i 2020.

Lundin Energy Svensk oljeselskap med hovedvirksomhet i Norge. Tre produksjonsfelt: Johan Sverdrup, Edvard Grieg og Alvheim. Produserte i snitt 165 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag i 2020. Guiding for 2021 er mellom 185 og 195 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag i 2021. Konsernsjef i Lundin Energy er Nick Walker. Adm. direktør i Lundin Energy Norway er Kristin Færøvik.

Nylig la Lundins norske virksomhet frem tall for regnskapsåret 2020, og kunne rapportere om vekst i oljeinntektene sine på tross av rekordlave oljepriser.