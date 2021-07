DNB Markets kutter kursmål – anbefaler fortsatt salg

DNB Markets kutter kursmålet på Nel-aksjen fra 12 til 11 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin salgsanbefaling.

Tallknuserne ser en risiko for svake resultater og negative estimatrevisjoner, «som normalt betyr dårlige nyheter for aksjekursen». Det poengteres også at ordreinngangen har gått sakte i det siste.

«Mens vi venter at ordrer vil materialisere seg i løpet av de kommende kvartaler, mener vi fortsatt at et bransjedekkende marginpress er sannsynlig, gitt betydelig kapasitetsutvidelse blant elektrolysørprodusenter», skriver DNB Markets, ifølge TDN Direkt.

For nesten to uker siden kuttet storbanken JP Morgan kursmålet på Nel fra 28 til 15 kroner samtidig som analytiker Patrick Jones endret anbefalingen fra hold til selg.

Flere aktører spekulerer i kursfall for ESG-aksjen. Finanstilsynets shortregister viser at Nel har en short-andel på 6,91 prosent.

Onsdag ettermiddag omsettes Nel-aksjen for 16,96 kroner, ned 1,4 prosent. Det betyr at aksjen har falt over 40 prosent hittil i år.