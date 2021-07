Equinor fullfører salg

Equinor og statseide Petróleos de Venezuela (PdVSA) har fullført en transaksjon, ifølge en melding.

Transaksjonen innebærer at Equinor overfører selskapets eierandel på 9,67 prosent i det partneropererte Petrocedeño-prosjektet i Venezuela til Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), et PdVSA-selskap.

Petrocedeño-prosjektets formål er å utvinne tungolje fra Orinocobeltet på land i Venezuela og oppgradere denne til lettere oljekvaliteter. Etter denne transaksjonen har ikke Equinor lenger noen eierandel i Petrocedeño.

TotalEnergies har også ifølge meldingen besluttet å overføre sin eierandel i Petrocedeño til PdVSA, som nå blir eneeier.

Sterke resultater

Equinor leverte svært sterke resultater i andre kvartal. Spesielt kontantstrømmen på 40 milliarder kroner imponerte oljeanalytiker Oddvar Bjørgan i Carnegie.

I andre kvartal 2021 hadde Equinor inntekter på 17,46 milliarder dollar, opp fra 16,13 milliarder dollar i samme periode i 2020. Oljegiganten fikk et driftsresultat på 5,3 milliarder dollar, mot et negativt driftsresultat på 472 millioner dollar for et år siden.

Equinors konsernsjef Anders Opedal kjøpte aksjer for 505.000 kroner etter kvartalspresentasjonen onsdag.